(Görüntülü) Yolcu treninin açık unutulan merdiveni, istasyona zarar verdi, 1 yolcu yaralandı

İZMİR'de, merdivenleri açık unutulan bir yolcu treni, girdiği istasyonun kenarlarına zarar verdi, zemin kaplamalarının bir sırasını yerinden söktü. İstasyondaki yolculardan Orhan İkikarakayalı, fırlayan parçaların başına isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Bugün akşam saatlerinde, İzmir'den Menemen yönüne giden TCDD'ye ait bir yolcu treninin makinisti, yolcuların rahatça inip binebilmeleri için istasyonlarda açılan merdivenleri kapatmayı unutup, yola çıktı. İzmir'de raylı sistemle banliyö taşımacılığı yapan İZBAN'ın da kullandığı hat üzerindeki Salhane İstasyonu'na giren TCDD treninin açık durumdaki merdivenleri, kenardaki duvarlara sürttü. İstasyonun kenarına zarar veren tren, yolcu bekleme bölümünde, zemindeki kaplamaların da bir sırasını yerinden söktü. Yolcuların uyarısı üzerine makinist tarafından bir süre durdurulan tren, ardından yoluna devam etti. BİR YOLCU YARALANDI Fırlayan parçalardan bininin başına isabet ettiği yolculardan Orhan İkikarakayalı ise hafif yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri İkikarakayalı'ya ayakta müdahale etti. Yaralı yolcu iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmedi. Olay anını anlatan İkikarakayalı, "Tren gürültüyle geliyordu. Kulaklarımı kapattım. Bir baktım taşlar geliyor. Kaçamadım. Döndüm arkamı eğildim ama baktım alnıma gelmiş" dedi. Aynı hattaki İZBAN tren seferlerinin ise yananan kazadan olumsuz etilenmediği belirtildi.