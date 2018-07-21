(Görüntülü) Yolcu otobüsünde 58 kilo esrar ele geçirildi
MALATYA'da polisin arama yaptığı otobüste 58 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptığı uygulama sırasında toplu taşıma...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:33
MALATYA'da polisin arama yaptığı otobüste 58 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yaptığı uygulama sırasında toplu taşıma araçlarında arama yaptı. Şüpheli görülen araçları da arayan polis, kontrol noktasında İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Aramada, otobüsün bagajına konulmuş kutularda 5 pakette 58 kilo toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, paketleri İstanbul'a gönderdikleri belirlenen 3 kişi hakkında çalışma başlattı.
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