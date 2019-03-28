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(Görüntülü) Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 18 yaralı (2)

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus- Adana- Gaziantep yolu Nurdağı...

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 18 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus- Adana- Gaziantep yolu Nurdağı tüneller mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, Seç Turizm'e ait 27 BMR 98 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen, 33 PNG 81 plakalı buğday yüklü kamyona çarptı. Kazada otobüs şoförü ile 17 yolcu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 18 yaralıyı ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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