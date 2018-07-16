(Görüntülü) Yolcu otobüsü alev alev yandı
KÜTAHYA'dan 25 yolcu ile Bursa'ya gelen yolcu otobüsü, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra alev aldı. Yolcuların panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:13
KÜTAHYA'dan 25 yolcu ile Bursa'ya gelen yolcu otobüsü, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra alev aldı. Yolcuların panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya'dan aldığı 25 yolcu ile Bursa'ya gelen Yaşar Tiryaki (47) yönetimindeki Kütahyalılar Turizm'e ait 43 ZD 459 plakalı otobüsün, Bursa Çevre Yolu'na girdikten kısa süre sonra bilinmeyen nedenle motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden yolcuların uyarması üzerine sürücü Tiryaki, otobüsü sağa çekerek kapıları açtı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların panik yaşadığı yangın cep telefonu kameralarına yansırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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