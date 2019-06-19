(Görüntülü) Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi. Silopi ilçesindeki Başak Köyü yolu üzerinde kablo bulunduğu ihbarı üzerine jandarma...
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:41
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerinin kullandığı yol güzergahında PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup, imha edildi. Silopi ilçesindeki Başak Köyü yolu üzerinde kablo bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgeye sevk edildi. Drone destekli yapılan incelemede yola tuzaklanan, telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, imha edildi.
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