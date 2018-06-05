(Görüntülü) Yol verme tartışmasında sürücüler kavga etti

Sinan KABATEP EEREĞLİ(Zonguldak),() Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol verme tartışmasında iki sürücünün kavga etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kavaklık Mahallesinde iddiaya göre otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde olan motosikletin sürücüyle kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştı. Otomobilinden ve motosikletinden inen iki sürücü, diğer sürücülerin bakışları arasında bir anda kavga etmeye başladı. Araya girenler iki tarafı güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra ise iki tarafın yakınlarının gelmesiyle kavga yeniden başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde toplanan kalabalığında kavgayı izlediği görülüyor. Bir süre sonra gelen polis, iki tarafı ayırarak karakola götürdü.