(Görüntülü) Yol kenarına terk edilen çuvallardan 858 kilo esrar çıktı
HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Keçili köyü yolu kenarına çuvallar...
14 Haziran 2018 Perşembe 17:10
HAKKARİnin Yüksekova ilçesinde polis, yol kenarına terk edilen çuvallar içerisinde 858 kilo esrar buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Keçili köyü yolu kenarına çuvallar bırakıldığını fark etti. Çuvalları kontrol eden ekipler, içindekinin esrar olduğunu belirledi. Toplam 858 kilo esrara el koyan polis ekipleri, uyuşturucuyu bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.