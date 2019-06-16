Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu alevlerin sardığı çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam, merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Köyde etkili olan sağanakta, Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım isabet etti. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı. Yangını gören çevredekiler, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü. Yangında ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.
(Görüntülü) Yıldırımın isabet ettiği ev ve depo yandı
Hakan KALELİ/SİVAS, () - SİVAS'ta, yıldırım isabet etmesi sonucu alevlerin sardığı çıkan konteyner ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi. Olay, dün akşam, merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Köyde etkili...
16 Haziran 2019 Pazar 16:40
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