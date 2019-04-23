BİSMİL (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesindeki petrol sahasında bulunan akaryakıt tankı, yıldırım isabet etmesi sonucu alev aldı. Tanktaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bismil ilçesine bağlı Sinan köyü yakınlarında bulunan petrol sahasındaki tanka, dün akşam yıldırım isabet etti. 300 varil kapasiteli petrol tankını, kısa sürede alevler sardı. Yangın ihbarıyla petrol sahasına, Batman ve Bismil'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan itfaiye görevlileri, tankı saran alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle tankta hasar meydana geldi.
(Görüntülü) Yıldırım isabet eden petrol tankı alev aldı
BİSMİL (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesindeki petrol sahasında bulunan akaryakıt tankı, yıldırım isabet etmesi sonucu alev aldı. Tanktaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bismil ilçesine bağlı...
23 Nisan 2019 Salı 17:40
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