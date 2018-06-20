(Görüntülü) Yıldırım düşmesi sonucu ölen Cemil, toprağa verildi

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cemil Uslu (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı olayda yaralanan amcasının oğlu Halil İbrahim Uslu (17) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Emirgazi ilçesine bağlı Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Uslu ve kuzeni Halil İbrahim Uslu, yonca ekili tarlayı sulamak istedi. İlk önce su kuyusunun elektriğini kapatan iki kuzen, tarlada döşeli olan sulama borularının yerlerini değiştirmeye başladı. Başlayan şiddetli yağmur sırasında düşen yıldırım sonucu iki kuzen yaralandı. Yaralı Halil İbrahim Uslu, kuzeninin yerde hareketsiz olduğunu fark edince, amcası ve babasına haber verdi. İki kuzen çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemil Uslu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Hali İbrahim Uslu yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Babası çiftçi olan ve ​4 kız kardeşi bulunan Cemil Uslu'nun cenazesi, bugün kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.