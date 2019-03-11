(Görüntülü) 'Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
KAYSERİ merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı...
11 Mart 2019 Pazartesi 10:35
KAYSERİ merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, 4 gün önce Kayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Baskın yapılan evlerde çok sayıda yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişinin sorgusu halen emniyette devam ederken, firari 2 şüpheli aranıyor.
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