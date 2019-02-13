(Görüntülü) Yenikapı'da metruk binada yangın (3)

İSTANBUL, () FATİH Yenikapı'da bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri olay yerine sevkedildi. Çatısı ve üst katı alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.