İSTANBUL, () FATİH Yenikapı'da bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri olay yerine sevkedildi. Çatısı ve üst katı alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
(Görüntülü) Yenikapı'da metruk binada yangın (3)
İSTANBUL, () FATİH Yenikapı'da bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri olay yerine sevkedildi. Çatısı ve üst katı alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik...
13 Şubat 2019 Çarşamba 15:37
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.