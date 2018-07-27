(Görüntülü) Yeğenine tacizle suçlanan amca iddiaları yalanladı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()MANİSA'nın Kula ilçesinde amcasının tacizine uğradığını öne sürerek video çeken Bahar Doğrul'un (18) suçladığı amcası Ali Doğrul, iddiaları yalanladı. Kula'nın bir köyünde yaşayan, geçen mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında amcasının babasına ait malları ellerinden aldığını öne süren Bahar Doğrul, bir süre önce sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Öz amcasının kendisini taciz ettiğini öne sürüp, cezasını çekmesini istedi. Mart ayında, Kula Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Bahar Doğrul'un, tacizle suçladığı amcasının aynı zamanda kendilerine şiddet uyguladığını, şizofreni hastası olan babası Hayati Doğrul'un rahatsızlığından faydalanarak mal varlıklarını üzerine geçirdiğini ve hastalandıkları zaman dahi kendilerini hastaneye götürmediğini iddia ettiği öğrenildi. Bir süredir İzmir'de yaşayan Bahar Doğrul'un sosyal medyadaki yardım çağrısının ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. Gereken tüm desteğin ve takibin sağlanacağı belirtildi. Kendisine yönelik olumsuz eleştiriler gelmesi üzerine Bahar Doğrul, bir video daha paylaşıp, tepki gösterenlere sitem etti. "HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIM" Kardeşinin rahatsızlığından dolayı çalışamadığını, bu nedenle kardeşinin kızlarının yıllardır tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Hayalli Mahallesi Muhtarı Ali Doğrul, ise açıklama yaptı. Yüzünün gözükmesini istemeyen Ali Doğrul, "Daha önce de böyle iftiralarda bulundular. Televizyon programlarına çıktılar, bir sonuca varamadılar. Mal varlıklarına konmak istediğimi söylemişler. Ama ortada şöyle bir şey var ki, bu kızların yıllardan beri ne ihtiyacı varsa hep ben karşıladım. Kendi evimde ne varsa, kızların evine de aynılarını aldım. Hiçbir şeyi eksik etmedim. Ama yine de yaranamadım. Üzerime bu iftirayı attılar. Bu iftiraya duyarsız kalmayarak hukuki süreci başlattım" dedi. BAZI MAHALLE SAKİNLERİNDEN AMCAYA DESTEK Ali Doğrul'un dayısının oğlu Sait Çil ise, "Yakın akrabam olan muhtar Ali Doğrul'a böylesine büyük bir iftara atılmasından dolayı çok üzgünüz. Bu kızlar, küçüklüğünden beri bir işe gidip de para kazanıp gelmezler. Hep para harcamayı ve lüks yaşamayı severler. Daha önce de amcalarına iftiralarda bulunmuşlardı. Fakat bunların hepsinin yalan olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bence bu kızlar köyde durmak istemiyor. Başka şehirlere gitmek istiyor. Para koparmak için amcasına iftiralarda bulunuyor. Babaları çalışmadığı için bu kızlara, küçüklüğünden beri Ali Doğrul bakıyor. Ben şahidim. Ne ihtiyaçları varsa amcaları karşılıyordu" diye konuştu. Aynı zamanda çiftçi olan Ali Doğrul'un iş ortağı olan Hüseyin Çavdar ise, "Amcasına iftara atan bu kızlar bir günden bir güne işe gitmediler. Fakat muhtar, bu kızların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Muhtarın kızların ihtiyaçlarını karşıladığına birebir şahidim. Bu kızların gözü yükseklerde, köyde durmak istemiyorlar. Daha önce de aynı iftara bulunmuşlar ve televizyon programına çıkmışlardı. Uzun yıllardır tanıdığım muhtar, bu kişilikte bir insan değil. 3 dönemdir muhtarımız olan Ali Doğrul'a böyle bir iftira atıldığından dolayı çok üzgünüz" dedi.