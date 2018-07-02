Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

(Görüntülü) Yeğenimin peşini bırak' dedi, öldürüldü

KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vuralarak öldürüldü. Olay,...

KONYA'da, üniversite hastanesinin mutfağında çalışan Zülfikar Tüdeş (35), yeğeni Ebru A.nın (20) peşini bırakmasını istediği genç kızın eski sevgilisi Muhammet Doğan (30) tarafından hastanenin otoparkında tabancayla vuralarak öldürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre hastanenin mutfak kısmında çalışan Zülfikar Tüdeş, yeğeni Ebru A.'nın eski sevgilisi Muhammet Doğan'a, yeğeninin peşini bırakması ve rahatsız etmemesi konusunda mesaj attı. Karşılıklı mesajlaşmalar küfürleşmeye dönüştü. Buna sinirlenen Muhammet Doğan yanına aldığı ruhsatsız tabanca ile hastanesinin otoparkına geldi. Doğan, Tüdeş'i arayarak otoparka gelmesini söyledi. Mutfaktan aldığı satırla otoparka gelen Tüdeş, Doğan'ı kovalamaya başladı. Muhammet Doğan da yanında getirdiği tabanca ile Tüdeş'e 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Mermilerden biri göğsüne isabet eden Tüdeş ağır yaralandı. Hastane personeli tarafından acile servise alınan Zülfikar Tüdeş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞINI ARAYIP 'BEN ADAM VURDUM' DEMİŞ

Olay yerinden kaçan Muhammet Doğan, bir arkadaşını arayarak birini vurduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Arkadaşıyla buluşan Doğan, bir süre kent merkezinde dolaştıktan sonra suç aleti tabançayla birlikte polise gidip teslim oldu. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülen Doğan, poliste susma hakkını kullandı.

İfadesine başvurulan Ebru A. ise şunları söyledi:

"Muhammet ile sevgiliydik. Ancak bir süre sonra ayrıldık. Ancak o beni ve ailemi tehdit ediyordu. 6 Mayıs tarihinde evimizi de kurşunladı. Polise gidip şikayetçi olduk. Peşimi bir türlü bırakmıyordu" dedi.

Daha önce yaralama suçundan 5 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Muhammet Doğan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325