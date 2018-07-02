(Görüntülü) Yayladaki çadırda ölen dede ve 2 torunu tüp gazdan zehirlenmiş 

ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, dün kaldıkları çadırda zehirlenerek ölen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam'ın (7) çadırda ısınma ve aydınlatma amacıyla kullandıkları 2 piknik tüpünden sızan karmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Ölen çocukların babası Erkan Karaçam'ın (46) tedavisi ise sürüyor. Dede ve 2 torunu, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.



Olay, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda dün meydana geldi. Eskişehir'in Çifteler ilçesinden Samanlı Yaylası'na giden Lütfi Karaçam, oğlu Erkan Karaçam ile ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam burada kurdukları çadırda geceyi geçirdi. Aile fertleri ertesi gün yayla şenliği için gelenler tarafından çadırda haraketsiz halde yatarken bulundu. Çağırılan 112 ambulansında görevli sağlık ekipleri Lütfi Karaçam ile torunları Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye helikopter ambulans istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Yapılan araştırmada, zehirlenen 4 kişinin kırda topladıkları mantarı da yedikleri belirlendi. Dede ve 2 torununun yedikleri mantardan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu ancak hastanede tedavi altında olan çocukların babası Erkan Karaçam'ın karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.



Cenazeleri otopsi için ESOGÜ Hastanesi morguna kaldırılan dede ve 2 torununun, çadırdaki biri lüks lambasına takılı olan aydınlatma amaçlı, diğeri de ısınma amacıyla kullanılan 2 piknik tüpünden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Ölen Lütfi Karaçam ile torunları Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere Eskişehir'in Çifteler ilçesine götürüldü. Çifteler Çarşı Camisi'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, ölen Lütfi Karaçam'ın kardeşi olan Eskişehir Milli Eğitim eski Müdürü Ercan Karaçam, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından dede ve iki torunu götürüldükleri Çifteler İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



