(Görüntülü) Yaylada mantar faciası; dede ile torunları öldü

Satılmış AKKAŞ/HAN (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Han ilçesi yakınlarındaki yaylada, topladıkları mantarları yiyen Lütfi (69) ile torunları Ramazan Talha (10) ve Rümeysa Karaçam (7) yaşamını yitirdi. Çocukların babası Erkan Karaçam (46) ise hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay, öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda meydana geldi. Eskişehir'den Samanlı Yaylası'na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi. Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.



Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtildi.



