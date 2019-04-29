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(Görüntülü) Yaya köprüsünde intihara kalkıştı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, borçlarının olduğunu ve Alkol ve Madde Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görmek istediğini söyleyen I.Ç.C. (30), yaya köprüsüne çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna edip,...

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, borçlarının olduğunu ve Alkol ve Madde Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görmek istediğini söyleyen I.Ç.C. (30), yaya köprüsüne çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna edip, köprüden indirdiği I.Ç.C., karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit D- 100 yolundan sahile yaya ulaşımının sağlandığı Turgut Özal Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün korkuluklarından, birinin sarktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köprünün altında hava yastığı açarak, önlem alırken, polisler de I.Ç.C.'yi ikna etmek için görüşme yaptı. Çalıştığı iş yerinden çıkarıldığını, 1500 TL borcunun olduğunu ve bağımlılıktan kurtulmak için AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyen I.C.Ç., polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonucu köprüden indirilip, karakola götürüldü. İntihar girişimi nedeniyle D- 100 yolu Ankara yönünde tek şerit, bir süre trafiğe kapalı kaldı. 

I.Ç.C.'nin, daha önce de uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak amacıyla AMATEM'de yattığı; ancak tedavisini yarım bıraktığı öğrenildi.

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