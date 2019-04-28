(Görüntülü) Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı genç kız öldü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre Bürge Yolbilir (17), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ise kaçtı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 35 AY 197 plakalı hafif ticari araç, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halindeyken, Semt Garajı yakınında kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, hızlı olduğu ileri sürülen hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kız, metrelerce sürüklenirken, sürücü ise olay yerinde kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bürge Yolbilir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen genç kızın yakınları sinir krizi geçirirken, Bürge Yolbilir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Diğer yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hafif ticari aracın plakasının olay yerinde düştüğü belirlendi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.