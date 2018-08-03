(Görüntülü) Yavru köpeği sopayla döverken görüntülendi (2)

'O KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM' Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Polonya uyruklu Monica Özkaya, bir kadının saldırısı sonucu 1'i darp edilmiş 10 yavru köpeği kurtardığını belirterek tanık olduğu olayı şöyle anlattı: "İki ay önce Soğucak'ta zayıf bir sokak köpeği gördüm. Her gün ona yemek vermeye giderken, bu yavruları gördüm. Onlara yemek vermeye başladım. Dün yine gittim. Baktım ki bir kadın, köpek yavrularına vuruyor. Ne yapıyorsun dedim. Durdurmaya çalıştım. Durmadı, vurmaya devam etti. Ben müdahale edince, bana da vurdu. Bunun üzerine köpekleri başka yere götürdüm. Yaralanan yavruyu; tedavi ettirdim. Şimdi hepsine ben bakıyorum. Barınaktan aldığım 3 köpek var, onlarla birlikte kalıyorlar. O köpeklerden biri hasta. Onun için bu yavruların da hastalanmasından korkuyorum. O kadından şikayetçi olacağım" dedi. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK Olayın basında ve sosyal medyada yer almasından sonra Kuşadası Belediyesi ekipleri de inceleme başlattı. Zabıta ekipleri ile Belediye Veterineri olay yerinde inceleme yaptı, Monica Özkaya'nın bilgisine başvurdu. Yetkililer, adının H.Y. olduğu belirlenen saldırgan kadınla ilgili suç duyurusunda bulunulacğını belirtti. Latif SÜNSÜR/ KUŞADASI (Aydın), ()