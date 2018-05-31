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(Görüntülü) Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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