(Görüntülü) Yaşlı kadın yol kenarında ölü bulundu
ADANA'da üzerinden kimlik çıkmayan 80 yaşlarındaki kadın yol kenarında ölü bulundu. Olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarından alışveriş yapan vatandaşlar, kaldırım kenarında yerde hareketsiz yatan...
30 Nisan 2019 Salı 15:24
ADANA'da üzerinden kimlik çıkmayan 80 yaşlarındaki kadın yol kenarında ölü bulundu. Olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarından alışveriş yapan vatandaşlar, kaldırım kenarında yerde hareketsiz yatan yaşlı kadını gördü. Kadını kaldıramayan vatandaşlar 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 80 yaşlarındaki kadının öldüğünü saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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