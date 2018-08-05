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(Görüntülü) Yaşlı kadın, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

İZMİT'TE bir evde klimadan çıktığı iddia edilen yangında evde tek başına olan Kadriye Dirlik (79) yaşamını yitirdi. Olay İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanların çıktığını...

İZMİT'TE bir evde klimadan çıktığı iddia edilen yangında evde tek başına olan Kadriye Dirlik (79) yaşamını yitirdi. Olay İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokakta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katından dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanmakta olan daireyi güçlükle söndürebildi. İtfaiye'nin daireyi söndürmesinin ardından Kadriye Dirlik'in alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşlı kadının evde ailesiyle birlikte yaşadığı ancak yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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