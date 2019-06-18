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(Görüntülü) Yaşlı Almanları dolandıran çeteye operasyon

ALMANYA'da, bu ülke vatandaşlarını arayıp, kendilerini 'Alman kriminal polisi' olarak tanıtarak 103 bin Euro dolandırdığı iddia edilen 1'i kadın, 4 kişi, Antalya'da operasyonla yakalandı.​ Antalya'da yaşayan bazı kişilerin, Almanya'da...

ALMANYA'da, bu ülke vatandaşlarını arayıp, kendilerini 'Alman kriminal polisi' olarak tanıtarak 103 bin Euro dolandırdığı iddia edilen 1'i kadın, 4 kişi, Antalya'da operasyonla yakalandı.​

Antalya'da yaşayan bazı kişilerin, Almanya'da yalnız yaşayan yaşlıları telefonla arayıp, kendilerini 'Alman kriminal polisi' diye tanıtarak dolandırıldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda çetenin lideri olduğu belirtilen Yusuf Işık, B.Ö., A.B. ve E.M. adlı kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin, aradıkları yaşlı Almanlara kendilerini 'Alman Kriminal Polisi' olarak tanıttığı, haklarında tutuklama kararı olduğu, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halinde yakalama işlemini gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu kişilerin ev adreslerine Almanca düzenlenen sahte iddianameler gönderdiği, bu yöntemle 3 kişiyi 103 bin euro dolandırdıkları saptandı.

Daha önce de benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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