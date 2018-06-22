Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

(Görüntülü) Yaşlı adamları 'eş bulma' vaadiyle dolandıranlar yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, evlendirecekleri vaadiyle yaşlıları dolandırdığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'Eş bulacağız' diye daha önce yaşlı 3 adamı daha dolandırdığı...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, evlendirecekleri vaadiyle yaşlıları dolandırdığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'Eş bulacağız' diye daha önce yaşlı 3 adamı daha dolandırdığı ortaya çıktı. Isparta'da oturan H.Ö. (84), bir tanıdığı aracılığıyla evlilik için geldiği Antalya'da, evleneceği kadın ile yanındaki 2 kişinin, 12 bin lirasını çalıp, kaçtığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu. H.Ö.'nün ihbarı üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamın evlenmek istediği E.G. (42) ile yanındaki E.B. (60) ve E.Ş.'yi (47) gözaltına aldı. Şüphelilerin, aynı yöntemle Konya'dan Antalya'ya gelen Z.D. (74), A.Ö. (68) ve M.K.'nin (64) de parasını çaldığı tespit edildi. Dolandırılan H.Ö., polise verdiği ifadede, "Bir tanıdık aracılığıyla şüpheli E.Ş. ile tanıştık. Şüpheliye 'Eli ayağı düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum' dedim. O da gelin adayı olarak E.G. ile beni tanıştırdı. E.G., bana 8 bin lira borcu bulunduğunu ve bu nedenle evlenmeyeceğini belirtti. Ben de parayı söylediği hesaba yatırdım. Altınları da aldıktan sonra bir daha haber alamadım" dedi. ​Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325