(Görüntülü) Yaşlı adam otobüsten zorla indirildi
ADANA'da, özel halk otobüsü sürücüsü yaşlı bir vatandaşı zorla aşağı indirdi. Yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bastonla...
09 Mayıs 2019 Perşembe 13:48
ADANA'da, özel halk otobüsü sürücüsü yaşlı bir vatandaşı zorla aşağı indirdi. Yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bastonla yürüyen yaşlı adam özel halk otobüsü sürücüsü tarafından zorla araçtan indirildi. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar ise yardıma koştu. Bu sırada otobüs şöförü olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Vatandaşlar ise, sürücüye tepki göstererek, yere düşen yaşlı adamı kaldırıma çıkardı.
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