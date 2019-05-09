Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...

(Görüntülü) Yaşlı adam otobüsten zorla indirildi

ADANA'da, özel halk otobüsü sürücüsü yaşlı bir vatandaşı zorla aşağı indirdi. Yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bastonla...

ADANA'da, özel halk otobüsü sürücüsü yaşlı bir vatandaşı zorla aşağı indirdi. Yere düşen yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bastonla yürüyen yaşlı adam özel halk otobüsü sürücüsü tarafından zorla araçtan indirildi. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamın yere düştüğünü gören vatandaşlar ise yardıma koştu. Bu sırada otobüs şöförü olay yerinden kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Vatandaşlar ise, sürücüye tepki göstererek, yere düşen yaşlı adamı kaldırıma çıkardı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328