(Görüntülü) Yaşı küçük sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü

GAZİANTEP'te ehliyeti bulunmayan Nihat A.'nın (16) kullandığı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı. Kazada yan koltukta bulunan Devren Arı (15) hayatını kaybettı, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kaza, dün saat 22.15 sıralarında Sarıbaşak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü belgesi bulunmayan Nihat A. yönetimindeki 27 AV 807 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yan koltukta oturan Devran Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Nihat A. ise ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Arı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.