(Görüntülü) Yaralı sürücü, sürekli arkadaşlarını sordu

ADANA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle ağaçlara çarpan otomobilde bulunan 3'ü kadın 4 kişi, yaralandı. Sıkışan yaralılar, hurdaya dönen araçtan CANKUR ekipleri tarafından çıkartılırken, şoka giren sürücü Süha Karakuş, sürekli arkadaşlarını sordu.



Kaza, Sarıçam ilçesindeki Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Süha Karakuş'un kullandığı 01 LR 840 plakalı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarparak, durabildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Karakuş ile beraberinde bulunan Yağmur Zehre İnan, Sema Gülegen ve Melek Söyle Demiroğlu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 3 kadın yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.



Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Süha Karakuş'un bilincini açık tutmak için sağlık ve itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Karakuş, sağlık görevlilerine sürekli arkadaşlarının sağlık durumunu sordu. Karakuş da daha sonra gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.