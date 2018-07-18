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(Görüntülü) Yaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdi

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, () TAKSİM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok...

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, () TAKSİM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok kızım' diyerek teselli etmeye çalıştı.

Kaza, Sıraselviler Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gülay Şahan eşi ile birlikte kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek istedi. Kaldırımdan adımını attığı sırada Şahan'a bir restoranın mosikletli kuryesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gülay Şahan yola savruldu.


 

KIZI OLAY YERİNDE ŞOK GEÇİRDİ

Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı duyup  olay yerine gelen yaralı kadının kızı Gülfem Şahan,  şok geçirdi. Kızı annesinin başına giderek 'Anne iyi misin'? sorusuna anne Gülay Şahan  'kızım iyiyim' diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.


 

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kadına çarpan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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