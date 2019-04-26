Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

(Görüntülü) Yanında bebeği bulunan kadına silahlı saldırı

Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yanında bebeği bulunan kadın ile bir kişi silahla vuruldu. Ümraniye Karadeniz Caddesi'ndeki olay peynir satışı yapan bir işyerinde...

Murat KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, () ÜMRANİYE'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada yanında bebeği bulunan kadın ile bir kişi silahla vuruldu.

Ümraniye Karadeniz Caddesi'ndeki olay peynir satışı yapan bir işyerinde meydana geldi. Aralarında alacak verecek davası bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti yükselince silahlar çekildi. Çıkan kavga sonucu yanında bebeği bulunan 28 yaşındaki Rabia Kurban ve 39 yaşındaki Furkan Kurban silahla vuruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının bebeği polisler tarafından yakınlarına götürüldü.

Saldırganları arayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328