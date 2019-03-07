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(Görüntülü) Yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ile bebeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan...

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te bir evde çıkan yangında balkona sığınan anne ile bebeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İzmit 28 Haziran Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katında oturan Gülşen Aydın'ın evinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine içeride mahsur kalan Gülşen Aydın, 1 yaşındaki bebeği Ümit Özçelik'i kucağına alıp, balkona çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

İtfaiye erleri, evin balkonunda mahsur kalan anne ile bebeğini kurtardı. Gülşen Aydın ve bebeği,  kontrol için ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.

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