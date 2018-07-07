(Görüntülü) Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, apartmanın merdiven boşluğundaki eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Sokak'taki bir apartmanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğunda bulunan eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında, binanın içini duman kapladı. 3 katlı binada, duman nedeniyle dışarı çıkmayı başaramayan 6 kişi, dairelerde mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan Safiye Dağlı, Bahoz Erdem, Parveş Erdem, Gülgeş Erdem ve Irak uyruklu Hena Cuma ile Saddam Necim'i kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.