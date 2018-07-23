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(Görüntülü) Yangına müdahaleye giden itfaiyeye moloz engeli

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bilinçsizce dökülen molozlar yüzünden müdahalede güçlük çekti. Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Kepez Park'ın...

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, bilinçsizce dökülen molozlar yüzünden müdahalede güçlük çekti. Yangın, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Kepez Park'ın arkasında bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sürede parkta çalışma yapan bir vidanjör ve kepçe, itfaiye ekiplerinin yangın bölgesine ulaşması için yol açtı. Bilinçsizce dökülen molozlar yüzünden güçlükle yangın bölgesine ulaşan ekipler, 45 dakikalık çalışma sonucu yangını kontrol altına almayı başardı.

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