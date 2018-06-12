(Görüntülü) Yanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladı

Alper KORKMAZ - Ersan SAN / İSTANBUL() ZEYTİNBURNU Davutpaşa'da yangın çıkan kumaş ve iplik fabrikasında yıkım çalışmaları başladı. Yangının üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesine rağmen fabrikanın girilemeyen alt katlarından duman yükselmeye devam ediyor. 30 SAATTİR DUMAN YÜKSELİYOR Davutpaşa'da bulunan 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasında dün saat 06.45'te sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Büyük hasar gören fabrikada yer yer çökmeler meydana geldi. Tahliye nedeniyle itfaiye ekipleri fabrikanın alt katlarına giremedi. Yangının üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesine rağmen duman yükselmeye devam ediyor. YIKIM BAŞLADI Büyük hasar oluşan fabrikanın yıkımına karar verildi. Fabrika çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılarak yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım öncesi bazı çalışanların fabrika önündeki kullanır durumdaki kumaş ve iplikleri dışarı çıkardığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin de her hangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldığı yıkım çalışmaları fabrikanın giriş bölümünde sürüyor. Yıkım çalışmaları ve son durum havadan da görüntülendi. "48 BİN YANGININ YÜZDE 25'İ ELEKTRİK TESİSATINDAN" İş güvenliği ve yangın uzmanı Zekeriya Çelik, İstanbul'da meydana gelen yangınların yüzde 25'inin elektrik tesisatı kaynaklı olduğunu belirtti. Çelik, "Yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olduğu görülmekte. Eski binalarda elektrik tesisatının çok eski olması , kabloların dayanıksız olması, izolasyon hataları ve yine raporların alınarak onarımın yapılmaması yangının çıkmasındaki en büyük neden. Elektrik tesisatlarının yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş olsalardı ve yine yıllık elektrik mühendisleri odasından yıllık raporlarını alsalardı bu yangın kesinlikle önlenebilirdi diyebiliriz. İBB istatistiklerine göre geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da 48 bin 800 yangın çıktığını görüyoruz. Bu 48 bin yangının maalesef yüzde 25'inin elektrik tesisatından kaynaklı olduğunu görmekteyiz" diye konuştu. "BİNALAR YAKIN" Müdahalenin uzun sürmesi ile ilgili olarak da Çelik, "Burası bir tekstil fabrikası olduğu için iplik ve tekstil ürünlerinin yanması çok hızlı bir şekilde büyümekte ve yine bunlar yüksek tonajlarda depolandıkları içinde o içten içe yanma olduğu içinde söndürülmesi zor. Burada itfaiyenin kısa sürede müdahalesi var yangına geç kalması söz konusu değil. Uzun sürmesinin nedenlerin de biride binaların yakın olması nedeniyle binaya yaklaşamadığını görmekteyiz" dedi.