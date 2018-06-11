Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle itfaiyenin binanın alt katlarına giremediği öğrenildi. Sogutma çalışmalarının ardından binada yıkım çalışması yapacağı belirtildi.
(Görüntülü) Yanan fabrikadaki çökmeler havadan da görüntülendi
Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler...
11 Haziran 2018 Pazartesi 17:32
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