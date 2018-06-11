Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor
Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, () DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen...
11 Haziran 2018 Pazartesi 13:15
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