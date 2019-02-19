(Görüntülü) Yanan araca kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiler

BURSA'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangına mahalleli, hortumla ve kovalarla taşıdıkları suyla müdahale etti. İtfaiye tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale gledi.



​Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Kanarya Sokak’ta saat 04.00 sıralarında Gökhan Kutlu'ya ait park halindeki 16 EC 705 plakalı hafif ticari araçta yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Uyanan Kutlu ve komşuları, alevlere hortumla ve kovalarla taşınan suyla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına 1 saatlik çalışmayla söndürdü.



Aracın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.