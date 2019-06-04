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(Görüntülü) 'Yan bakma' cinayetinin şüphelileri tutuklandı

ADANA’da 'yan bakma' tartışması yüzünden çıkan silahlı-bıçaklı kavgada Yunus Alkan'ı(53) öldürdükleri, oğulları Yusuf(23) ve Yasin Alkan'ı(27) da yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Olay, 2 Haziran gecesi saat...

ADANA’da 'yan bakma' tartışması yüzünden çıkan silahlı-bıçaklı kavgada Yunus Alkan'ı(53) öldürdükleri, oğulları Yusuf(23) ve Yasin Alkan'ı(27) da yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Haziran gecesi saat 24.00'te Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oğulları Yusuf ve Yasin Alkan ile yolda yürüyen Yunus Alkan'ın yanlarından Bilal Özer(24) ve Rıdvan Şendur(25) geçti. ancak Yusuf ve Yasin Alkan kardeşler ile Rıdvan Şendur arasında 'yan bakma' tartışması başladı. Karşılıklı küfürleşen gruplar daha sonra birbirlerine bıçak çekti. Bıçaklı kavgada Yusuf ve Yasin Alkan ile Rıdvan Şendur bıçaklanarak, yaralandı. Olay yerine gelen Bilal Özer ve Rıdvan Şendur'un arkadaşı Serhathan Çınar ise tabancayla baba Yunus Alkan'ı başından, oğlu Yusuf Alkan'ı kolundan vurdu. Çınar daha sonra Bilal Özer ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, Rıdvan Şendur olay yerinde gözaltına alındı. Yunus Alkan, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Serhathan Çınar ve Bilal Özer'i bulmak için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polisler, Çınar ve Özer'i gözaltına alırken, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya da el koydu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Serhathan Çınar, Bilal Özer ve Rıdvan Şendur, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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