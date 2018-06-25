(Görüntülü) Yamaç paraşütü kazasında yaralanan turist, askeri helikopter ile böyle kurtarıldı
25 Haziran 2018 Pazartesi 17:16
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