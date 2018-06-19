Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Narko-Park', 'Narko-Metruk', 'Narko-Sokak' ve 'Narko-İlçe' adı altında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan Narko-Huzur uygulaması kapsamında Yalova Emniyeti, 65 ekipte 195 polis ve 2 narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Kent merkezi ve tüm ilçelerde yapılan uygulamada daha önceden belirlenen metruk binaların yanı sıra sokak ve parklarda polis şüpheli şahıslarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Uygulamada bir metruk bina yanında bulunan kişiler üzerinde arama yapan polis bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
(Görüntülü) Yalova’da dev ‘Narko-huzur’ uygulaması
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Narko-Park', 'Narko-Metruk', 'Narko-Sokak' ve 'Narko-İlçe' adı altında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik...
19 Haziran 2018 Salı 17:35
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