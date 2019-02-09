(Görüntülü) Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde çıkan yangında öldü

ORDU'nun Ulubey ilçesinde, yalnız yaşayan Asım Yılmaz (92), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.



Yangın, akşam saatlerinde Ulubey ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde çıktı. Asım Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan incelemede Asım Yılmaz'ın yangın sırasında evde olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Yılmaz'ın cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.