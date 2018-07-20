(Görüntülü) Vücudundaki dövmeler yüzünden bıçaklandığı iddiası
KARAMAN'da dövme yaptığı işyerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar (34), iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana...
20 Temmuz 2018 Cuma 11:48
KARAMAN'da dövme yaptığı işyerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar (34), iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Barış Aybar, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi, iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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