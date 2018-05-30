Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

(Görüntülü) Viranşehir'de 3 kişinin öldüğü kavgaya 12 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alındı. Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle'de oturan,...

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili Elazığ ve Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alındı. Viranşehir ilçesi Yeni Mahalle'de oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Dolaş ve Kırmızı aileleri arasında geçen ay, kadın ve çocuklar kavga etti. İki aile arasında bu nedenle gerginlik yaşanırken, taraflar geçen cuma günü yine karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Ahmet, Sabri ve Şeyhmus Kırmızı öldü, Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı ise yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Elazığ'a kaçtıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen şüpheliler Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontörlünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325