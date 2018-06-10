(Görüntülü) Virajı alamayan otomobil sokağı birbirine kattı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta, hızla girdiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil, sokağı birbirine kattı.



Meydana gelen kazada, 4 araç hasar görürken kazaya neden olan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, Etiler İncesu Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İsmail Aksu (37) yönetimindeki 34 L 2057 Plakalı otomobil, sokaktaki viraja hızla girdi. Bu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile o araç da park halindeki bir otomobile çarptı. Ardından Aksu'nun kullandığı otomobil, park halindeki lüks araca çarptı.



Kaza nedeniyle İsmail Aksu otomobil içerisinde sıkıştı. Yolcu koltuğundaki arkadaşı ise otomobilden inerek olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, hemen Aksu'ya yardıma koştu ve sıkıştığı yerden çıkarttı. Mahalle sakinleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Araçları zarar gören sürücüler ve yakınları polisten bilgi almaya çalıştı.



Kaza nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli korku ve panik yaşandı. Şans eseri sokakta yayanın olması olası bir faciadan dönüldü. 4 araç kullanılamaz hale gelirken sokak savaş alanına döndü.



Mehmet Çakır " Ben içerideydim, beyaz araç hızlı bir şekilde gelerek bizim müşterinin arabasına çarptı. Diğer araba da çöp konteynırına çarpmış. " diye konuştu.



Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.