(Görüntülü) Villanın terasında uyuşturucu üretimine 2 gözaltı

İZMİR'in Dikili ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda 64 kök hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dronela Cumhuriyet Mahallesi 466 Sokak'taki bir villanın terasında uyuşturucu yetiştirildiğini belirleyince bugün gündüz saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada villanın terasında ekili vaziyette 64 kök hint keneviri ve evin değişik yerlerinde 2 kilogram içime hazır esrar ele geçirildi. Polis olayla ilgili 36 yaşındaki S.A. ve birlikte yaşadıkları öğrenilen 41 yaşındaki Ö.G. adlı kadını yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.A. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.