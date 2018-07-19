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(Görüntülü) Varile koydukları cesedi, el arabasıyla ırmağa götürmeleri kamerada

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, Hulusi G. ve Sercan A.'nın, Şükrü Kesgin'i (38) öldürdükten sonra bacaklarını kestikleri cesedi varile koyarak el arabası ile ırmağa doğru taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın'da,...

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, Hulusi G. ve Sercan A.'nın, Şükrü Kesgin'i (38) öldürdükten sonra bacaklarını kestikleri cesedi varile koyarak el arabası ile ırmağa doğru taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın'da, kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptıklarını iddia ettikleri Şükrü Kesgin'i sopalarla dövüp, bıçaklayarak öldürdükten sonra, bacaklarını kesip cesedini varile koyarak ırmağa atan Hulusi G. ve Sercan A.'nın sorgulamaları İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. Polis olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplarken, Hulusi G. ve Sercan A.'nın varile koydukları cesedi el arabası ile taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kişinin cesedi olay yerinden ırmağın bulunduğu yere yaklaşık 1200 metre boyunca el arabası ile taşıdıkları, varildeki cesedin görünmemesi için ise üzerini karton ve tahtalarla kamufle ettikleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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