(Görüntülü) Van merkezli 8 ilde terör operasyonu: 16 gözaltı
VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlı...
14 Şubat 2019 Perşembe 17:41
VAN merkezli 8 ilde terör işbirlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Van'ın Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü işbirlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Van merkezli Manisa, Bitlis, Siirt, Iğdır, Mardin, İzmir ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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