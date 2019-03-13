(Görüntülü) Van merkezli 3 ilde terör operasyonu: 9 gözaltı
VAN merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu...
13 Mart 2019 Çarşamba 11:12
VAN merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Van merkezli Başkale, Çaldıran ve Özalp ilçeleri ile Denizli ve Tekirdağ illerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, adreslerinde ve yapılan üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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