(Görüntülü) Van'daki cinayetin zanlısı yakalandı

VAN'da bir işyerinin önünde kavga ettiği M.Ö.'yü (29) iddiaya göre bıçakla boğazını keserek öldüren S.E. (24) polisin yaptığı operasyonla yakalandı. S.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. S.E. alacaklı olduğu için M.Ö.'nün yanına gittiğini ve çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla M.Ö.'nün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını söyledi. Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir iş yerinin önünde 17 Nisan günü çıkan bıçaklı kavgada M.Ö. yaralandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralı M.Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri olayın şüphelilerinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. İş yerinin giriş çıkış ve çevre güzergahları üzerinde bulunan güvenlik kameralarının olay öncesi ve sonrasını inceleyen ekipler, şüphelinin S.E. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, şüpheli S.E.'yi, olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli S.E., verdiği ifadesinde, maktulün taşeron olarak inşaat işleri yaptığını, 8 aydır yanında çalıştığını, olay günü alacağını istemek üzere maktulün yerini öğrenerek yanına gittiğini ve aralarında çıkan tartışma sonucu elindeki bıçakla maktulün boğazını keserek olay yerinden kaçtığını söyledi. Gözaltına alınan S.E., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.