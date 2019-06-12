VAN, () - VAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Uzun 1. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu C.H.'nin evinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 242 gram metamfetamin, 1 terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. İran uyruklu şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Görüntülü) Van'da yaşayan İranlı'nın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca
VAN, () - VAN'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi...
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:04
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