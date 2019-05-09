(Görüntülü) Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

VAN'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ünün, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığı iddiasıyla açlık grevi yapan tutuklu HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek verdiği, diğer 3 kişinin ise mahalle ve sokak eylemlerine katılıp, molotofkokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı kullandığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.